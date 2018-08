Das ist natürlich auch für die OSRAM Licht AG (kurz "Osram") wichtig: Am 2. Juli hat laut Continental die "OSRAM Continental GmbH" den Betrieb aufgenommen - und zwar "weltweit". Firmensitz ist München. Wie der Name dieses neuen Unternehmens schon sagt, handelt es sich dabei um ein Gemeinschaftsunternehmen von Continental und Osram (bzw. von Tochterunternehmen von diesen). Die beiden Unternehmen sind demnach zu jeweils 50% an der neuen "OSRAM Continental GmbH" beteiligt. Hier einige weitere Details ... (Peter Niedermeyer)

