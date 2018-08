Total - Ölmulti auf Acht-Jahreshoch

Richard Pfadenhauer,

Der Preis für ein Barrel Brent Öl pendelt nun schon seit Wochen zwischen 70 und 80 US-Dollar pro Barrel. Die Fahrt zur Tankstelle ist entsprechend kostspielig. Konzerne wie Total profitieren davon. Dort sprudeln die Gewinne. So stieg der Nettogewinn im zweiten Geschäftsquartal um 44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zwar haben einige Analysten mehr erwartet. Dennoch zeigt sich ein Großteil der Experten mittelfristig für das Papier weiter optimistisch. Aktuell notiert der EuroStoxx 50-Wert auf dem höchsten Stand seit acht Jahren.

Der französische Öl- und Gaskonzern Total erwirtschaftet einen Großteil des Umsatzes mit der Förderung von Öl und Gas sowie dem Raffinerie- und Chemiegeschäft. Steigt der Ölpreis, sprudeln die Gewinne. Verliert der Kurs des schwarzen Goldes, fallen auch die Erträge deutlich kleiner aus. 2014/15 sackte der Ölpreis zeitweise 70 Prozent ab. Konzernchef Patrick Pouyanne trat daraufhin auf die Kostenbremse. Von 2015 bis 2017 wurden Randbereiche im Wert von über zehn Mrd. Dollar verkauft und die Kosten um 3,7 Mrd. Dollar bzw. 45 Prozent gesenkt. Bis 2020 sollen weitere 1,3 Mrd. Dollar eingespart werden.

Gleichzeitig hat Pouyanne jedoch neue Projekte weiterentwickelt. 2017 und 2018 werden insgesamt mehr als zehn vielversprechende Förderprojekte starten. Sie sollen dafür sorgen, dass die Ölförderung in den kommenden Jahren um durchschnittlich fünf Prozent steigt. Im März schloss Total zudem die Übernahme von Maersk Oil ab und wird damit zum zweitgrößten Ölförderer in der Nordsee. Gemeinsam mit der brasilianischen Petrobras entwickeln die Franzosen derzeit verschiedene Ölprojekte vor der Küste Brasiliens. Mit dem Zukauf von Teilen des Gasgeschäfts von Engie will Total vom Wachstum im Flüssiggasbereich (LNG) profitieren.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von elf und einer Dividendenrendite von 4,8 Prozent (Quelle: Thomson Reuters) liegt die Bewertung der Franzosen im Bereich des Sektordurchschnitts. Zudem hat das Unternehmen in diesem Jahr bereits Aktien im Wert von rund 600 Millionen Dollar zurückgekauft. Bis 2020 sollen eigene Aktien im Wert von bis zu fünf Milliarden Dollar erworben werden. Frei von Risiken ist die Aktie dennoch nicht. Ein Rückgang des Ölpreises und ein schwacher Gesamtmarkt könnte die Aktie wieder unter Druck setzen.

Charttechnischer Ausblick: Total S.A.



Widerstandsmarken: 60,00/63,50 Euro

Unterstützungsmarken: 50,00/52,30/54,10 Euro

Die Aktie von Total bildet einen Aufwärtstrend. Kürzlich gelang gar der Ausbruch über das Hoch von 2014. Damit besteht aus charttechnischer Sicht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis EUR (Oberkante des Aufwärtstrendkanals) und im weiteren Verlauf sogar bis zum Allzeithoch von 2007 (EUR 63,50). Unterstützung findet das Papier zwischen EUR 52,30 und EUR 54,10.

Total in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 28.08.2017 - 08.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Total in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum:09.08.2006 - 08.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

