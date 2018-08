Hamburg (ots) -



Gerade hat sie ihren Schulabschluss gemacht, nun möchte die Tochter von Boris Becker in London Kunstgeschichte studieren. Diese Woche sagt die 18-Jährige in GALA (Heft 33/2018, ab morgen im Handel), warum sie vorerst aber nicht bei ihrer Mutter Angela Ermakova ausziehen will: "Bei Mama ist alles natürlich viel schöner und größer. Auf dem Campus wohnt man ja nur in einem winzigen Zimmer, und es ist sehr dreckig. Außerdem ist bei Mama der Kühlschrank immer voll und die Wäsche sauber", so das Nachwuchs-Model.



