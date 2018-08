Neue Technologie ermöglicht jedem, Video in Apps und online zu integrieren

Cloudflare, das führende Internet-Performance- und Sicherheitsunternehmen, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von Cloudflare Stream bekannt, einer neuen Art für Content-Eigentümer und App-Entwickler, Video in beliebige Anwendungen oder Webseiten zu integrieren.

Vor Cloudflare Stream mussten Unternehmen, die über das einfache Hochladen von Videos auf einen Service wie YouTube hinausgehen wollten, mindestens drei verschiedene Services verwenden: einen zum Kodieren des Videos in ein Format zum Streamen, einen anderen, der als Content-Lieferungsnetzwerk für die Bytes diente, und einen dritten zur Bereitstellung des Wiedergabecodes, der auf dem Client-Gerät ausgeführt wird. Cloudflare löst sowohl die technischen als auch die geschäftlichen Probleme, die den Video-Streaming-Markt bis heute geplagt haben.

"Jetzt, da Cloudflare Stream die Videotechnologie demokratisiert hat, die bisher nur Unternehmen wie Netflix, YouTube und Facebook zur Verfügung stand, sind wir gespannt zu sehen, was die Entwickler auf die Beine stellen", erklärte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Ein Entwickler in unserem Team war buchstäblich in der Lage, einen voll funktionsfähigen Video-Sharing-Service innerhalb eines Wochenendes aufzubauen. Bereiten Sie sich auf eine Explosion von Apps vor, die Video auf innovative Art verwenden werden alle von Cloudflare Stream getrieben."

Mit Cloudflare Stream haben Content-Eigentümer neue Möglichkeiten, Video in jede beliebige App oder Webseite zu integrieren, ohne mit technischen Schwierigkeiten rechnen zu müssen und ohne die Kontrolle an Plattformen wie YouTube oder Facebook abgeben zu müssen. Cloudflare erledigt das Infrastruktur-Setup, um Entwicklern eine unabhängige Plattform zu bieten, mit der die Eigentümer ihre eigenen Daten und Marken behalten und die Betrachter nicht von ihren eigenen Webseiten an andere größere Webseiten weiterempfohlen werden. Dadurch behalten Entwickler und Ersteller volle Kontrolle über ihren Content.

Die Vorteile von Cloudflare Stream umfassen u. a.:

Kostengünstige Preisgestaltung: Mit Null-Kosten-Kodierung und einem Pro-Minute-Preismodell ist Cloudflare Stream eine der kostengünstigen Arten, hochwertige Videos rund um die Welt zu liefern.

Anpassbarer Arbeitsablauf: Die Benutzer können sich nun auf ihren Content und ihre Kunden konzentrieren, da mit Cloudflare Stream keine Expertise in der Videoverarbeitung und -lieferung nötig ist.

Hochwertiges Video: Adaptives Bitrate-Streaming liefert Video von höchster Qualität über das robuste Netzwerk von Cloudflare mit über 150 Datenzentren rund um die Welt.

Benutzerspezifischer Player: Content-Ersteller können ihren Profit erhöhen, indem sie die Besucher auf ihrer Website behalten, was zu höheren Werbeeinnahmen führt.

Die Benutzerfreundlichkeit und Erschwinglichkeit von Stream sind unglaublich. Der Preis von Stream beruht auf einer Pro-Minute-Basis, was das Interesse von Cloudflare an weiteren Innovationen mit Stream-Benutzern unterstreicht. Stream kostet 1 USD pro 1.000 Minuten Betrachtung. Cloudflare-Kunden bezahlen 5 USD pro 1.000 Minuten gespeichertes Video. Für größere Mengen gibt es Rabatte und es entstehen keine zusätzlichen Kosten für Kodieren, Bandbreite oder Player-Lizenzen.

"Stream wurde als hochwertige, preisgünstige Lösung im Videomarkt konzipiert", erklärte Dane Knecht, Head of Product Strategy bei Cloudflare. "Es ist typisch für Benutzer von älteren Videolösungen durch Umstellung auf Stream über die Hälfte ihrer bisherigen Kosten zu sparen."

"Cloudflares einzigartige Position als unabhängiges, massiv skaliertes Unternehmen bietet ihm die Möglichkeit, verschiedene Märkte zu beeinflussen, die bisher als stagnierend oder von großen Plattform-Unternehmen dominiert angesehen wurden", meinte John Battelle, Internet Entrepreneur und Autor. "Cloudflare Stream wird es einem ganz neuen Ökosystem von hochwertigen Autoren ermöglichen, ihr Publikum direkt zu engagieren und die technischen und ökonomischen Hürden zu überwinden, die einst als unüberwindbar galten."

Cloudflare kündigte die Beta-Version von Cloudflare Stream zum ersten Mal im September an. Seitdem haben sich über 4.000 Kunden angemeldet und verwenden Stream für eine Vielzahl von Anwendungen. Cloudflare-Kunden, die bisher andere Video-Streaming-Services verwendeten. konnten Ersparnisse von bis zur Hälfte früherer Rechnungen melden.

"Video spielt eine wichtige Rolle für unsere Bemühungen, die Spotify-Playliste neu zu gestalten. Mit künstlicher Intelligenz erstellen wir einzigartige Videoerlebnisse, die sich an den Präferenzen unserer Benutzer ausrichten", so Michael Pazaratz, CEO von Rave. "Wir freuen uns darauf, Cloudflare Stream zur Bereitstellung der besten Videoerfahrungen für unsere Benutzer zu verwenden."

"Wir waren von unseren Tests von Stream begeistert: es ist ein einfacher, leistungsfähiger Service ohne Ballast, der eindeutig mit viel Aufmerksamkeit auf die Details konzipiert wurde", sagte Greg Annandale, Web Platform Lead, Raspberry Pi Foundation. "Die API-getriebene Video-Hochladefunktion entspricht unseren Anforderung perfekt und ist einfach in Videos einzubetten und an den Player anzupassen. Der Service bietet klare, faire Preise und wir freuen uns darauf, in nächster Zukunft wesentlich mehr von unserem Content damit zu streamen."

"Cloudflare Stream hat sich als eine innovative, benutzerfreundliche Lösung für unseren Video-Streaming-Bedarf erwiesen", führte Andrew Austin, Lead Developer, A2 Services aus. "Der Preis pro Minute hat uns geholfen, die mit anderen Video-Lösungen verbundenen hohen Startkosten zu vermeiden."

