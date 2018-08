Dem Euro kommt zu Gute, dass der Dollar zur Zeit schwach ist. Die Risikofreude ist gestiegen und zieht dadurch Investoren vom Dollar ab.

Der Euro hat am Mittwoch an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft und ist weiter gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1625 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs in der vergangenen Nacht noch bei 1,1600 Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...