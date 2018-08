FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 2200 (2100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS SPIRE HEALTHCARE TO 'SELL' ('BUY') - TARGET 120 (290) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 215 (250) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 450 (365) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CS CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 5650 (5800) PENCE - 'OUTPERFORM' - CS RAISES COUNTRYWIDE TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - TARGET 17,20 (77) PENCE - GOLDMAN CUTS ARROW GLOBAL PRICE TARGET TO 320 (440) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 215 (220) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 5490 (5510) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 56 (58) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS LONMIN PRICE TARGET TO 45 (60) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 3500 (3800) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS RBS PRICE TARGET TO 330 (335) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS STANDARD CHARTERED TARGET TO 970 (980) PENCE - 'CONV. BUY LIST' - HSBC RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1400 (1350) PENCE - 'BUY' - JPM CUTS HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 1770 (1790) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CONTOURGLOBAL PRICE TARGET TO 293 (267) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES INTERSERVE PRICE TARGET TO 95 (93) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PENDRAGON TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 23 (19) PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5750 (5585) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN CUTS ROTORK TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 340 PENCE - SOCGEN RAISES INMARSAT PRICE TARGET TO 560 (385) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 556 (505) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS SMITH & NEPHEW TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1340 (1470) PENCE - UBS RAISES MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 305 (280) PENCE - 'NEUTRAL'



