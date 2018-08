AMSTERDAM (Dow Jones)--Der niederländisch-belgische Handelskonzern Ahold Delhaize hat dank geringerer Kosten im zweiten Quartal seinen Gewinn um 15 Prozent erhöht und die bereinigte operative Marge verbessert. Allerdings fiel der Umsatz, belastet durch Wechselkurseffekte und dem frühen Zeitpunkt der Osterfeiertage, die in diesem Jahr bereits Anfang April waren, um 3,7 Prozent auf 15,53 Milliarden Euro. Auf Basis konstanter Währungswechselkurse verbuchte die Gesellschaft mit Sitz in Zaandam aber ein Umsatzplus von 0,9 Prozent.

Unter dem Strich verdiente Ahold Delhaize 410 nach 355 Millionen Euro im Vorjahr. Die bereinigte operative Marge legte um 0,1 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent zu. Das Synergieziel für dieses und das kommenden Jahr hat Ahold Delhaize bekräftigt.

Mit den Ergebnissen hat der Konzern die Erwartungen der Analysten größtenteils erfüllt. Die Experten schätzten das Nettoergebnis auf 414 Millionen Euro und den Umsatz auf 15,47 Milliarden Euro. Ahold Delhaize, die mit den Supermarktketten Foodlion und Giant Food einen Großteil der Geschäfte in den USA macht, berichtete dort von einem währungsbereinigten Umsatzrückgang von 0,3 Prozent auf 9,21 Milliarden Euro. Bereinigt um den Zeitpunkt von Ostern stieg der Umsatz um 0,8 Prozent. Die Online-Verkäufe in den USA stiegen zu konstanten Wechselkursen um 7,7 Prozent auf 182 Millionen Euro.

Frans Muller, seit dem 1. Juli Chef von Ahold Delhaize, sieht seinen Konzern auf Kurs. Bei der Umsetzung der Strategie, dem Aufbau großer lokaler Marken und der Stärkung der führenden Positionen auf den wichtigsten Märkten, sowohl in den Filialen als auch im Internet, liege man im Plan, erklärte Muller, der vor der Fusion zwischen der niederländischen Ahold und der belgischen Delhaize CEO der Delhaize Gruppe war. In diesem Jahr will das Unternehmen aus dem Zusammenschluss der beiden Firmen Synergien von 420 Millionen Euro heben. 2019 sollen es dann 750 Millionen Euro sein.

