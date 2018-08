Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Papiere von Schaeffler nach Zahlen von 16 auf 15 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien solide gewesen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte sieht aber die Stimmung in der Autobranche durch Themen wie Zölle, Emissionen und zunehmend auch die neuen Abgastestmethoden belastet und wird daher vorsichtiger./ag/ajx Datum der Analyse: 08.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2018-08-08/11:27

ISIN: DE000SHA0159