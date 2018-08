München (ots) -



Es war lange ruhig um Rachel Bilson - die letzten drei Jahre war ihre Hauptrolle das Mamasein. Jetzt ist sie zurück und spielt in ihrer neuen Serie "Take Two" eine Schauspielerin, die für eine Detektivrolle bei einem Profi lernen soll und dabei selbst zur Superschnüfflerin wird. Im Gespräch mit COSMOPOLITAN (EVT 9.8.) spricht sie über Instagram-Stalking und starke Frauen.



Genau wie in ihrer Serienrolle steckt auch in Rachel Bilson eine kleine Detektivin. "Seit ich klein bin, will ich immer irgendwelche Dinge herausfinden. Als Kind habe ich die Nancy-Drew-Bücher verschlungen. Heute bin ich verrückt nach Murder-Mystery-Sendungen. Mein Gehirn liebt diese Grübelarbeit." Auch auf Social Media schnüffelt sie gern mal herum. "Sagen wir es mal so: Ich habe das schon gemacht. Aber aktuell nutze ich Instagram fast nur, um meinen Freunden zu folgen. Ich stalke niemanden. Außer meine Freunde brauchen Hilfe, dann werfe ich meinen Detektivmodus an."



Bei ihrer Rollenwahl ist ein Muster zu erkennen: Alle Serienrollen - von Summer in "O.C., California" über Zoe in "Hart of Dixie" bis jetzt Sam - sind coole und mutige Frauen. Rachel Bilson: "Bei den ersten beiden war das eher Zufall. Bei Sam habe ich mich bewusst für den Part entschieden. Weil es mir wichtig ist, dass ich Rollen spiele, die stark und unabhängig sind. Das ist das Frauenbild, das ich meiner Tochter vermitteln möchte." Ihr nächstes Abenteuer: den Kilimandscharo besteigen. "Damit habe ich mich weit aus dem Fenster gelehnt, da ich noch nie auf irgendeinen Berg gestiegen bin... Alle, die wissen, wie tollpatschig ich bin, wollen mich von diesem Projekt abhalten." Eine Nachricht, die Rachel Bilson an alle Frauen senden möchte, ist folgende: "Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass wir stark und unabhängig sind. Es ist ein Geschenk, eine Frau zu sein. Und wir sollten die Welt regieren."



