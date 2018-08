Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Commerzbank nach Zahlen von 12 auf 9,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Firdaus Ibrahim kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Gewinnprognose für 2019. Die Senkung der Ziele für das laufende Jahr lasse an den Fortschritten des Konzernumbaus zweifeln./ag/ajx Datum der Analyse: 08.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2018-08-08/11:32

ISIN: DE000CBK1001