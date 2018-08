Unterföhring (ots) - Keine Spielszene mehr verpassen: FuPa setzt ab sofort zum Videofilmen auf die kostenlose App YouSport. Dazu haben 7Sports, die Sportbusiness-Unit der ProSiebenSat.1 Group, und FuPa, eines der größten Amateurfußballnetzwerke im deutschsprachigen Raum mit rund fünf Millionen Nutzern pro Monat, eine umfassende Kooperation vereinbart.



"Wir wollen die Sichtbarkeit des Amateursports auf ein neues Niveau heben. Durch YouSport hat jeder Verein die Möglichkeit, einfach und kostenlos die Highlights aller Spiele als Video festzuhalten. Allein im deutschen Fußball ist die Zielgruppe für unsere App über 120.000 Mannschaften stark. Und mithilfe von FuPa kommt unser Produkt direkt dort an, wo es eingesetzt werden kann: nämlich bei den regionalen und lokalen Fußballvereinen", so Zeljko Karajica, CEO 7Sports.



"Mit FuPa.tv haben wir im Sommer 2015 ein technologisch revolutionäres Produkt an den Start gebracht und seither mehr als 1.000 Spiele per Video-Highlightszenen begleitet. Zusammen mit 7Sports und der YouSport-App bieten wir den Vereinen nun eine noch einfachere und bequemere Produktion von Highlightclips. Insbesondere mit der Videokompetenz von 7Sports können wir dem Amateurfußball auch visuell eine noch bessere Bühne bieten. Und genau das ist unser großes Ziel,", so Sebastian Ziegert, Geschäftsführer FuPa



Bereits 600 Vereine filmen regelmäßig ihre Spiele mit der FuPa Cam. Das ist auch weiterhin möglich, in dem sie die App auf der Kamera installieren. Vereine, die bisher noch keine Videos produziert haben, brauchen künftig allerdings kein spezifisches Equipment mehr, sondern filmen einfach mit Smartphone und Stativ. Dazu schafft 7Sports gemeinsam mit FuPa die nötigen technischen Schnittstellen, um die Ergebnisberichterstattung, Vereins-Channels, den Live-Ticker und Spielerprofile auf www.fupa.net und in der FuPa App durch Video-Inhalte zu ergänzen.



Für mehr Reichweite der Videos sorgt zusätzlich die Verbreitung auf Sportdeutschland.TV, dem offiziellen Online-Sender des Deutschen Olympischen Sportbundes. Ebenso hat die Amateurfußball-Community die Chance, mit ihren Top-Szenen in "YouSport Royal" zu kommen. Das wöchentliche Highlight-Magazin - zu sehen unter anderem auf www.ran.de - verzeichnet bereits jetzt schon bis zu 170.000 Klicks pro Folge.



Zur Einführung der YouSport App ins Amateurfußballnetzwerk fährt FuPa eine aufmerksamkeitsstarke Kampagne über alle Kanäle, um den Vereinen den neuen Weg der Videoproduktion ihrer Spiele aufzuzeigen.



YouSport - die App für den Amateur- und Breitensport: Ob Fußball, Hockey, Volleyball, American Football, Basketball, Eishockey oder Handball: Um die Highlights eines Spiels für die Nachwelt zu sichern, braucht es nur einen Filmer am Spielfeldrand, die App und ein Smartphone. Prominente Unterstützung hat "YouSport" seit Herbst 2017 durch Lars und Sven Bender als Testimonials.



Die Nutzung der App ist ganz einfach: Sobald ein Tor, ein Foul, eine tolle Szene oder der alles entscheidende Matchball fällt, reicht ein Klick auf den Highlight-Button im Smartphone-Display. Dann wird die entsprechende Spielszene automatisch aus dem Videostream herausgeschnitten und online gestellt. Alle Videos sind auf Sportdeutschland.TV, dem Online-Sender des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), in der jeweiligen Sport- und Ligenstruktur zu finden. Insgesamt erzielten die Videos bereits über 18 Millionen Abrufe. Kooperationen mit anderen Sportportalen wie kicker.de oder der Implementierung auf den jeweiligen Vereinsseiten schaffen zusätzliche Reichweite.



7Sports, die Sportbusiness-Unit von ProSiebenSat.1, hat die Idee zur App gemeinsam mit der DOSB New Media GmbH, dem Unternehmen hinter Sportdeutschland.TV, entwickelt. Beide Partner arbeiten eng mit den Sportverbänden zusammen und bauen dieses Engagement sukzessive um weitere Sportarten aus. Die Vermarktung der Highlight-Clips erfolgt über SevenOne Media, den führenden Bewegtbildvermarkter.



Bildmaterial erhalten Sie auf Anfrage.



Über 7Sports: 7Sports vereint das gesamte innovative und digitale Sportportfolio der ProSiebenSat.1 Group. Die Dachmarke für das Sportbusiness des Medienkonzerns setzt auf den Aufbau digitaler Sportplattformen, den Ausbau und die 360°-Vermarktungsstärke bei exklusiven Sportproduktionen, dem Management von Nachwuchs- und Profisportlern und hochklassigen Sport-Events. 7Sports profitiert von der langjährigen Erfahrung der ProSiebenSat.1 Group mit beliebten Sportmarken wie ran und der erfolgreichen Akquise von neuen Plattformen wie Sportdeutschland.TV oder 90min. Das ermöglicht ideale Synergien zwischen den einzelnen Sport-Segmenten. Mit der Marketing-Power von ProSiebenSat.1 im Sportumfeld zählt 7Sports zu einer der profitabelsten Plattformen für sport-affine Werbetreibende, Kooperations-Partner, Co-Investoren und Profi-Sportler im deutschsprachigen Raum. 7Sports ist eine Marke der ProSiebenSat.1 Sports GmbH.



Über FuPa Fußball ist die Sportart Nummer 1 in Deutschland. Egal, ob im Profi- oder Amateurbereich, das Spiel mit dem runden Leder ist in aller Munde. Jeder kennt die Draxlers, Aubameyangs, Müllers, Sanés und Lewandowskis, jedoch bleiben die unterklassigen Kicker in den Medien oft auf der Strecke. Viele Millionen Zuschauer tummeln sich an jedem Wochenende auf den regionalen Bolzplätzen der Republik und feuern ihre Lieblingsklubs an, von der Kreisklasse bis hoch in die Regionalliga. FuPa bietet besonders den zahlreichen Amateurkickern eine professionelle Bühne und betreibt ein digitales Portal mit Fokus auf die Berichterstattung im Amateurfußball. Neben redaktionell aufbereiteten Inhalten werden auch erweiterte Ergebnisdienste sowie Videoinhalte für die Nutzer bereitgestellt. FuPa ist inhaltlich individuell für jeden einzelnen User personalisierbar, nach Anmeldung bei "meinFuPa". Mit "meinFuPa" kann sich jeder Nutzer seinen eigenen Nachrichtenkanal zusammenstellen, wird in Echtzeit über die für ihn relevanten Aktivitäten auf FuPa informiert und kann selbst aktiv am FuPa-Netzwerk mitwirken. Er kann Spiele live tickern, Artikel kommentieren, in persönlichen Kontakt mit anderen FuPanern treten und nicht zuletzt die Spiele seiner Mannschaft tippen.



OTS: 7Sports newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121478 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121478.rss2



Pressekontakt: ProSiebenSat.1 Media SE Matthias Bohlig Tel.: +498995072344 Email: matthias.bohlig@prosiebensat1.com