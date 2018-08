Shanghai (ots/PRNewswire) - Die 16. China Digital Entertainment

Expo & Conference ("ChinaJoy") fand vom 3. bis 6. August 2018 im

Shanghai New International Expo Center statt. Das Thema der

Veranstaltung - "Neue Technologie, neue Unterhaltung und neuer Wert"

- betonte nicht nur die Zukunftsfähigkeit der digitalen

Unterhaltungsindustrie Chinas, sondern zog auch deutlich mehr

Aufmerksamkeit von einem breiten Publikum auf sich. Perfect World war

zum 16. Mal Partner der ChinaJoy und nahm mit 18 neuen Spieltiteln an

der Veranstaltung teil, begleitet von mehreren

Pan-Entertainment-Anbietern, Partnern und einem großen Aufgebot an

Spielern, die aus allen Teilen der Welt angereist waren, um sich auf

dem weltweit führenden Entertainment-Event zu treffen.



Am 3. August morgens hielt Dr. Robert Xiao, CEO von Perfect World,

eine Begrüßungsrede vor den Spielern am Stand von Perfect World und

kündigte den offiziellen Start der Messe an. Der CEO gab mit "Enjoy

the Difference" den neuen Slogan des Unternehmens für seine Spiele

bekannt. Dieser stellt einen wichtigen Teil der Strategie von Perfect

World dar, Spiele zu entwickeln, die besonders Anklang bei denjenigen

finden, die in den 90er, 2000er und 2010er Jahren geborenen sind.

Perfect World hat sich zum Ziel gesetzt, Spielern durch neue Produkte

sowie durch spannende Events am Stand, darunter E-Sports-Wettbewerbe

zu DOTA2 und CS:GO, eine beispiellose Reihe von Erlebnissen zu

bieten. Xiao freute sich auf die Spieler, die bei der viertägigen

Veranstaltung am Stand vorbeischauten.



Die 18 ausgestellten Produkte von Perfect World bestanden aus

E-Sport-Titeln wie DOTA2 und CS:GO; Handyspiele wie Return of the

Condor Heroes II, The Legendary Swordsman, Albireo, Perfect World,

Legend of Fox Spirit, Lost Realm, Fire Like The Song und Samsara;

unabhängige Spiele wie Hidden Dragon Legend, Absolver, Human: Fall

Flat, TheFlame in the Flood und HOB; zwei Spiele, die von

ausländischen Studios entwickelt wurden, Unruly Heroes und

Subnautica; sowie FARSIDE, ein taktisches Schießspiel, das sowohl in

der Cloud als auch in der PC-Version erhältlich ist, kommen zusammen,

um Spielern Zugang zu taktischem Schießen, MMO-Spielen, Anime-Kultur,

Kampfkunst-basierten MMO- und Sandbox-MMORPG-Titeln zu geben, die

alle besonders bei jungen Spielern beliebt sind.



Die Spieler waren eingeladen, die meisten der am Stand gezeigten

Spiele auszuprobieren, darunter Return of the Condor Heroes II,

Perfect World, Legend of Fox Spirit und Human: Fall Flat, Unruly

Heroes und FARSIDE, etc.



Perfect World's neues Spiel FARSIDE hat gleich am ersten Tag für

Aufsehen gesorgt. Die auf der Hauptbühne ausgetragenen

E-Sport-Wettbewerbe zu DOTA2 und CS:GO sorgten für viel positives

Feedback unter den Spielern, wobei das TyLoo-Team eine große Anzahl

von CS:GO-Fans anzog. Innerhalb weniger Minuten wurden die

Wettbewerbe schnell zu reinen Stehplatzveranstaltungen.



