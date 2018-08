Saudi-Arabien hat alle medizinischen Behandlungsprogramme in Kanada eingestellt und koordiniert die Verlegung aller saudischen Patienten in Krankenhäuser außerhalb Kanadas, berichtet "CNBC". Hintergrund für den Schritt ist eine Aktion in der vergangenen Woche. Wie die "Tagesschau" berichtet, hatte die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland einen Tweet veröffentlicht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...