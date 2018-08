Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Mittwoch mit relativ klaren Verlusten eröffnet, sich dann aber bald stabilisiert. Der SMI notiert entsprechend klar über dem bisherigen Tagestief, aber auch deutlich unter der Marke von 9200 Punkten, die er am Vortag erstmals seit sechs Monaten erklommen hatte. Händler machen die mässigen Vorgaben aus den USA und Asien, aber auch generell Gewinnmitnahmen nach den zum Teil deutlichen Avancen der letzten Wochen für die aktuellen Abgaben verantwortlich.

Die Avancen der letzten Wochen werden dagegen vor allem mit der Halbjahressaison begründet, die zum Teil deutlich besser ausgefallen sei als im Markt erwartet. Zudem würden die Ängste bezüglich eines grösseren Handelskrieges zwischen den USA und China derzeit etwas verdrängt, meinte ein Händler. Dass die Verunsicherung zuletzt wieder deutlich abgenommen hat, zeigt sich auch am - als Angstbarometer bekannten - Volatilitätsindex VSMI. Dieser sinkt auch am Berichtstag wieder leicht und notiert rund ein Viertel unter dem Stand von Ende Juni. In den USA ist der entsprechende Indikator VIX zuletzt gar auf den tiefsten Stand seit Januar gesunken.

Der Swiss Market Index (SMI) steht kurz nach 11 Uhr 0,39 Prozent tiefer bei 9'165,09 Punkten. Der 30 Aktien umfassende ...

