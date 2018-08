Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für K+S nach Zahlen der Wettbewerber Nutrien and Mosaic auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24,40 Euro belassen. Es habe zuversichtliche, wenn nicht sogar sehr optimistische Aussagen zum globalen Kalimarkt gegeben, die auch K+S nutzen sollten, schrieb Analyst Knud Hinkel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Kali-Produktion von K+S in Kanada seien die Markterwartungen aber womöglich etwas zu hoch./ajx/zb Datum der Analyse: 08.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0080 2018-08-08/11:55

ISIN: DE000KSAG888