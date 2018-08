Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Outperform" belassen. Die Schaden/Kosten-Quote für den Schaden- und Unfallbereich sei im zweiten Quartal schwach gewesen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Dies sei aber durch andere Bereiche aufgefangen worden, so dass insgesamt die Erwartungen erfüllt werden konnten./ag/zb Datum der Analyse: 08.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2018-08-08/11:55

ISIN: DE0008430026