Die Commerzbank hat die Einstufung für Bilfinger vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Mit dem zweiten Quartal dürfte der Baukonzern in Hinblick auf Ausblick und Konsensschätzungen im Plan liegen, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die aktuelle Bewertung preise Restrukturierung und verstärkte Digitalisierung nicht ein./mf/zb Datum der Analyse: 08.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005909006