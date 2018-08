Die Baader Bank hat das Kursziel für Commerzbank nach Zahlen von 13,50 auf 12,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Commerzbank setze ihren Umbau in einem schwierigen Umfeld fort, schrieb Analyst Tomasz Grzelak in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Erwartungen seien ziemlich vorsichtig, was insgesamt für ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis sorge. Grzelak kürzte seine Gewinnprognosen etwas./ag/zb Datum der Analyse: 08.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000CBK1001