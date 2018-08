Wenn du ein Investor bist, konntest du der Diskussion über "Marihuana-Aktien" in den letzten Jahren wahrscheinlich nicht entkommen. Dafür gibt es einen guten Grund: das Wachstum. Laut dem Cannabisforschungsunternehmen ArcView stiegen die Umsätze vom legalen Cannabis in Nordamerika im Jahr 2017 um 33 % auf 9,7 Mrd. US-Dollar, und es wird erwartet, dass sie bis 2021 um 28 % pro Jahr wachsen werden. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, könnte die nordamerikanische Cannabis-Industrie bis Ende 2021 einen Jahresumsatz von fast 25 Mrd. US-Dollar erzielen. In diesem Artikel möchten wir daher über neun Neuheiten im Cannabisbereich sprechen, die du vielleicht noch nicht ...

