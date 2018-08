Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Glencore nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Leicht verfehlte operative Gewinnerwartungen und die erhöhte Kostenprognose dürften nach dem Halbjahresbericht des Bergbaukonzerns im Fokus stehen, schrieb Analyst Tyler Broda in einer ersten Reaktion am Mittwoch. In den kommenden sechs Monaten dürfte man einige Sonderbelastungen aber wett machen. Insgesamt sieht der Experte kaum Anpassungsbedarf bei den Markterwartungen./ag/zb Datum der Analyse: 08.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0091 2018-08-08/12:02

ISIN: JE00B4T3BW64