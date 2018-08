Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 250 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Anlass der Studie sind Überlegungen des Chefs Elon Musk, den Hersteller von Elektrofahrzeugen von der Börse zu nehmen. Ein solcher Schritt wäre plausibel, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, denn Tesla könne keine weiteren Schulden aufhäufen. Allerdings stelle sich die Frage, wer einen solchen Deal bezahlt und am Ende der Besitzer ist. Das höhere Kursziel resultiere unterdessen aus einem besseren Ausblick für das Unternehmen nach den Zahlen zum zweiten Quartal./bek/zb Datum der Analyse: 08.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0094 2018-08-08/12:06

ISIN: US88160R1014