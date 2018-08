Neu-Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend (https://www.info rtrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/20180803001?re=/de/Home)® Technology, Inc. (TWSE: 2495) stellt die EonStor GSc (https://www.infortrend.com/ UrlCounter/DE/PR/GSc/20180803001?re=/de/products/GSc) Hybrid Cloud-Storage-Appliance vor. Diese integrierte Lösung bietet gleichzeitig enorme Speicherkapazitäten und den Zugriff auf die Cloud-Gateway-Technologie. Damit erlaubt die neue Serie den Anwendern in Unternehmen einfachen und schnellen Zugriff auf die Cloud.



Mit GSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/201808030 01?re=/de/products/GSc) greifen Anwender einfach auf die Cloud-Daten zu, ganz so, als sei dies ein lokaler Dienst, denn die Daten werden zwischen den lokalen Geräten und der Cloud transparent hin- und hergeschoben. Diese übergangsfreie Integration vereinfacht den Datenzugriff durch lokale IT-Anwendungen mit geläufigen Protokollen; man braucht sich also keine Gedanken mehr über die Datenmigration zwischen lokalem Speicher und der Cloud machen.



Zudem ermöglicht das System Unternehmen, den Cloud-Datenzugriff zu beschleunigen, indem häufig verwendete Datenblöcke oder Dateien cache-gespeichert werden. GSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter/ DE/PR/GSc/20180803001?re=/de/products/GSc) bietet offene Cache-Richtlinieneinstellungen, damit das IT-Personal statt einer "Black Box" bevorzugte Richtlinien einrichten kann.



Zwecks schnelleren Zugriffs verwahrt GSc (https://www.infortrend.c om/UrlCounter/DE/PR/GSc/20180803001?re=/de/products/GSc) standardmäßig alle häufig abgerufenen Daten in einem lokalen Cache-Speicher. Sobald der lokale Speicherplatz nicht mehr ausreicht, löscht das System die selten verwendeten Cache-Dateien und stellt Speicherplatz bereit. Wenn das Unternehmen wichtige Arbeitsunterlagen verwendet, die lokal gespeichert werden müssen, kann die IT-Abteilung diese Dateien so einrichten, dass sie dauerhaft im lokalen Cache-Speicher verbleiben. Sollten bestimmte Dateien nicht lokal gespeichert werden (z. B. Sicherungskopien), werden sie auf das Cloud-Volume verschoben. Mit diesen offenen Cache-Speicherrichtlinien können Anwender die Nutzung des lokalen Cache und die Effizienz des Datenzugriffs optimieren.



GSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/20180803001?r e=/de/products/GSc) liefert Konnektivität für bedeutende Cloud-Dienstanbieter wie Amazon S3, Microsoft Azure, Openstack Swift und Alibaba Cloud, und wird mit verschiedenen Leistungsstufen, unterschiedlicher Verbindungstechnik und in unterschiedlichem Design passend zu den Anforderungen des jeweiligen Unternehmens angeboten.



"GSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/20180803001? re=/de/products/GSc) Hybrid Cloud-Storage-Appliance ist für die IT-Umgebung in Unternehmen in der Ära der Cloud ein unentbehrliches Gerät geworden", sagte Thomas Kao, Senior Director von Product Planning.



Klicken Sie hier (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/ 20180803001?re=/de/products/GSc) für weitere Einzelheiten über die EonStor GSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/20180803 001?re=/de/products/GSc) Speicherreihe.



Informationen zu Infortrend



Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/201808 03001?re=/de/Home) (TWSE: 2495) entwickelt und fertigt Speicherlösungen seit 1993. Im Vordergrund bei Infortrend stehen internes Design sowie interne Testverfahren und Fertigung. Infortrend Speicherlösungen liefern Leistung und Skalierbarkeit der neuesten Standards, benutzerfreundliche Datenservices, persönlichen Support auch nach dem Verkauf und ein unübertroffenes Preis-/Leistungsverhältnis. Weitere Informationen finden Sie unter www.infortrend.com



Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc.; andere Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



