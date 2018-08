Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der US-Rentenmarkt bewegte sich in der ersten Monatshälfte in ruhigen Bahnen, so die Experten von Union Investment.Gute Konjunkturdaten hätten für eher steigende Renditen gesprochen. Neuerliche Diskussionen um mögliche Handelsbeschränkungen hätten Anleger aber zugleich auch vorsichtig agieren lassen und somit zu einer Nachfrage nach den als sicher geltenden US-Staatstiteln geführt. Beide Einflussfaktoren hätten sich in etwa die Waage gehalten, sodass es zumindest am langen Ende der Zinsstrukturkurve zu nur geringen Kursbewegungen gekommen sei. ...

