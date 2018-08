Bonn (www.anleihencheck.de) - Die geldpolitischen Entscheidungen des EZB-Rates auf seiner Juli-Sitzung erschöpften sich in dem Beschluss, alles zu belassen, wie es ist, einschließlich des geldpolitischen Ausblicks, so die Analysten von Postbank Research.Die EZB habe also bestätigt, dass sie bis einschließlich September Anleihen in einem Netto-Volumen von monatlich 30 Mrd. Euro erwerben werde und dass dieses Volumen ab Oktober auf 15 Mrd. Euro gekürzt werden solle. Ferner gehe sie wie gehabt davon aus, dass sie die Netto-Ankäufe Ende 2018 auslaufen lassen werde. Die Leitzinsen sollten noch mindestens über den Sommer 2019 auf ihren derzeitigen Niveaus bleiben. Mit einer ersten Zinsanhebung sei also frühestens im September 2019 zu rechnen. Der Neuigkeitswert der Äußerungen Draghis auf der Pressekonferenz habe ebenfalls gegen null tendiert. Kurz gefasst: Die EZB sehe sich in den Annahmen, die zu ihrem geldpolitischen Ausblick geführt hätten, bestätigt. (Ausgabe August 2018) (08.08.2018/alc/a/a) ...

