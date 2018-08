Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Absolute Return (ISIN LU0454070557/ WKN A0YA5P) erzielte im Juli einen moderaten Wertzuwachs in Höhe von 0,1%, so die Experten von Sauren.Seit Jahresanfang weise der Sauren Absolute Return eine attraktive Wertsteigerung in Höhe von 2,6% auf.Im Bereich der aktienorientierten Absolute-Return-Fonds habe der von Moni Sternbach verwaltete Man GLG European Mid-Cap Equity Alternative Fund (ISIN IE00BWBSF561/ WKN A2AFB4) eine Wertminderung in Höhe von 2,1% verbucht. Der global ausgerichtete, von Matthew Smith verantwortete Majedie Tortoise Fund (ISIN IE00B51FHZ28) habe 1,4% verloren. Der von Graham Clapp verantwortete RWC Pensato Europa Absolute Return Fund (ISIN IE00B3RD1D21/ WKN A1C59G) habe eine Wertminderung in Höhe von 1,3% hinzunehmen gehabt. Dagegen habe der von Léopold Arminjon verwaltete Lazard European Alternative Fund (ISIN IE00BD5VYW86/ WKN A2DH3R) einen Wertzuwachs in Höhe von 0,6% erwirtschaftet. Der von Stephen Moore verantwortete Artemis US Absolute Return Fund (ISIN GB00BMMV5N27/ WKN A2AD75) habe um 0,9% zugelegt. ...

