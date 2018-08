Unterföhring (ots) -



Erfinder aufgepasst! Wer sichert sich eine 100.000-Euro-Finanz-Spritze für die Weiterentwicklung seiner Idee? Ab sofort können sich alle Tüftler mit ihrer Erfindung für die zweite Runde der ProSieben-Show "Das Ding des Jahres" online bewerben oder ihre Entwicklung auf einer der vier Stationen der Scouting-Tour vorstellen. Los geht's am Samstag, 18. August, in Berlin. Es folgen München (25.8.), Köln (1.9.) und Stuttgart (15.9.). Alles Infos zur Bewerbung auf www.dasdingdesjahres.de.



Die Stationen der Scouting-Tour:



- 18. August, Berlin: TV-United, Wikingerufer 7, 10555 Berlin - 25. August, München: Hilton Munich Park, Am Tucherpark 7, 80538 München - 1. September, Köln: Brainpool TV, Schanzenstraße 22, 51063 Köln - 15. September, Stuttgart: Hilton Garden Inn, Mercedesstraße 75, 70372 Stuttgart







Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Frank Wolkenhauer Tel. +49 [89] 9507-1158 Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com



