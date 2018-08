Die Ölpreise bewegen sich am Mittwochmorgen kaum und die Heizölpreise sind unverändert in den Tag gestartet. Die Heizölnachfrage bleibt moderat. Der Blick richtet sich auf das aktuelle Börsengeschehen und die mittel- bis langfristigen Ölpreisprognosen. Die US-Energiebehörde (EIA) sieht in ihrem aktuellen Monatsbericht, der am Dienstagabend veröffentlicht wurde, eine knappere Angebotssituation am Weltmarkt. ...

