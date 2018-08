Fundamental: Der schwächere US-Dollar unterstützte die Ölpreise, die außerdem von den in der Nacht auf Dienstag in Kraft getretenen US-Sanktionen gegen den Iran profitierten. Durch diese Sanktionen, die in den nächsten drei Monaten noch ausgeweitet werden sollen, könnten die iranischen Ölexporte um über eine Million Barrel pro Tag sinken. Derzeit exportiert der Iran täglich etwa 2,5 Millionen Barrel Öl. Zudem erwartet die Energy Information Administration (EIA) eine geringere Produktion und das American Petroleum Institute (API) sieht die Lagerbestände um zwei Millionen Barrel niedriger. Technisch: Der Ölpreis der US-WTI verfolgt weiter seine seit September letzten Jahres ansteigende Tendenz. Diese kann auf der Unterseite mit einer Unterstützungszone zwischen 67,60 und 69 US-Dollar beschrieben werden. Auf der Oberseite können zunächst die zuvor erreichten Hochs von Ende Juli bei 70,43 Euro und Anfang Juli bei 75,26 Euro ...

