Das gelbe Edelmetall musste seit Mitte Juni deutliche Kursverluste erleiden. Ausgehend von 1309 US Dollar ging es in den folgenden Handelswochen kräftig in den Keller. Am 03.08.18 notierte Gold im Tief bei nur noch 1204 USD, könnte jetzt aber am Beginn einer Bodenbildung stehen. Ausschlaggebend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...