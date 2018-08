Angesichts der zahlreichen verfügbaren Typen von CCTV-Überwachungskameras sowie der vielen unterschiedlichen Konfigurations- und Anschlussmöglichkeiten kann die Installation von IP-Überwachungskameras und deren Fehlerdiagnose kompliziert und tückisch sein. Das neue Whitepaper »Netzwerk-Testpraxis auch für CCTV-Kamerasysteme« erläutert, wie auftretende Probleme, die auf Störungen in der Netzwerkleistung zurückzuführen sind, gelöst werden können.

Gründe für Fehlerbilder

Praktisch alle neuen CCTV-Kamerasysteme sind digital/IP-basiert, werden über Ethernet-Kabel angesteuert und zur Kosteneinsparung häufig in das gleiche Firmennetzwerk für Geschäftsanwendungen integriert. Die Folge davon sind Überlastungen im Netzwerk sowie Bandbreitenbeschränkungen, die die Übertragungsqualität des CCTV-Systems beeinträchtigen können. Dies macht sich unter Umständen in ruckelnden Anzeigen, in mangelhafter Bildschärfe sowie häufigem Zwischenspeichern (Puffern) der Daten bemerkbar. Bei derartigen Fehlerbildern gilt es nun, zu erkennen ob die Störung durch das CCTV-System oder das Netzwerk ...

