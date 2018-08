Berlin (ots) - Die gesetzliche Unfallversicherung zeigt Präsenz bei der Rollstuhlbasketball-Weltmeisterschaft vom 16. bis 26. August in Hamburg. Im Inselpark Wilhelmsburg bietet sie Mitmachangebote aus Sport und Spiel und einen Informations-Pavillon. Dort präsentieren sich die in Hamburg ansässigen gesetzlichen Unfallversicherungen, ihr Spitzenverband und die berufsgenossenschaftliche Unfallklinik.



Die Angebote zur Rollstuhlbasketball-WM sind Teil des vielfältigen Engagements der Unfallversicherung für den Reha- und Behindertensport. Berufsgenossenschaften und Unfallkassen sorgen nach einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit für die Wiedereingliederung in den Beruf und ins soziale Leben. Dabei ist Sport ein unverzichtbares Mittel der Rehabilitation.



Das hat der langjährige Rollstuhlbasketball-Nationalspieler Björn Lohmann am eigenen Leib erfahren. 1996 erlitt er als 17-Jähriger bei der Fahrt zur Arbeit einen schweren Unfall und ist seither querschnittgelähmt. Lohmann: "Schon in der Unfallklinik habe ich Rehasport gemacht. Dort bin ich auch auf den Rollstuhlbasketball aufmerksam gemacht worden. Ich bin dann schnell in den Profibereich eingestiegen und meine Berufsgenossenschaft hat mich dabei unterstützt. Mannschaftssport ist einfach mein Ding. Und kein Sport ist integrativer als Rollstuhlbasketball. Du misst dich mit allen Behinderungsarten und auch mit Nichtbehinderten."



Sport hält fit und gesund und stärkt soziale Kontakte. Diese Vorteile gelten gleichermaßen für Menschen mit und ohne Behinderung. Sport fördert deshalb die Inklusion, das ist ein weiterer Grund für die gesetzliche Unfallversicherung, sich auf diesem Feld zu engagieren.



Wer bietet was?



Die gesetzliche Unfallversicherung bietet in der "DGUV-Area" im Inselpark ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Vereinen und Sportgruppen, die ihren Sport präsentieren: Mit dabei sind zum Beispiel Blindenfußball, Floorball, Tischtennis, Golf, Fechten, Roll-stuhltennis und Rollstuhltanz. Weitere spannende Mitmachangebote machen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen selbst:



- Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW), Inklusionspartnerin der Rollstuhlbasketball-WM, lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, sich an einem inklusiven Kletterturm auszuprobieren oder die eigenen Fahrkünste auf einer mit Augenkontakt gesteuerten Carrera-Bahn zu testen.



- Die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW), Logistikpartnerin der WM, lädt ein zum Fotoshooting in ihrer Fotobox.



- Bei der Berufsgenossenschaft für Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation (BG Verkehr), Mobilitätspartnerin der WM, lässt sich das eigene Verkehrsverhalten spielerisch überprüfen. Eine Rauschbrille zeigt, wie Alkoholgenuss die Wahrnehmung verändert.



- Die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG), Präventionspartnerin der Weltmeisterschaft, bietet ein Fahrrad-Fahrtraining an und das interaktive Reaktions-spiel "Rette Murphy".



- Die Unfallkasse Nord (UK Nord), Bildungspartnerin der WM, hat Kita-Kinder und Schülerinnen und Schüler im Fokus. Zur Unterhaltung bringt sie ein Glücksrad und einen Tischkicker mit in den Inselpark. Außerdem können Kin-der und Erwachsene ihre Fahrkünste im Rollstuhl auf dem Rollstuhlparcours der UK Nord ausprobieren.



- Bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) findet man alle Informationen rund um das Engagement der gesetzlichen Unfallversicherung im Behindertensport. Die DGUV richtet das sportliche Rahmenprogramm in der "DGUV-Area" aus.



- Das BG-Klinikum Hamburg (BGKH) wird am 21. August mit der Krankenpflegeschule vor Ort sein.



- Beim "Recruiting Day" am 21. August stellen sich die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung als Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe vor. Schülerinnen und Schüler können sich über das duale Studium Sozialversicherung, die Ausbildung zur/zum Sozialversicherungsfachangestellten und weitere Ausbildungsangebote informieren.



Während der gesamten Rollstuhlbasketball-WM werden 10.000 Schüler und Schülerinnen aus Hamburger Schulen die Inselparkarena mit einem Quiz erkunden und dabei auch den Pavillon der gesetzlichen Unfallversicherung besuchen. Das gilt auch für alle anderen Besucherinnen und Besucher. Sie sind eingeladen, vorbeizukommen.



Mehr Informationen zum Rollstuhlbasketball, zu den Wettkämpfen und den Sportlerinnen und Sportlern finden Sie in der Beilage des Hamburger Abendblattes, die am 11. August erscheint.



