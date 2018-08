SAN FARANCISCO (T-Times) - Der Unternehmens-Chat Anbieter Slack Technologies Inc. befindet sich in einer weiteren Finanzierungsrunde mit einem dreistelligen Millionen-US-Dollar Volumen. Slack Technologies Inc. erhält in einer Finanzierungsrunde mehr als 400 Mio. US-Dollar. Damit steigt die Unternehmensbewertung...

Den vollständigen Artikel lesen ...