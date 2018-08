An einem Badesee in Bayern und an Stränden in Mecklenburg-Vorpommern und Bremen haben sich am Dienstag mehrere tödliche Badeunfälle ereignet. So ertrank ein 7-jähriger Junge in einem Naturfreibad bei Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel.

In Bremen starb ein 26-jähriger Mann bei einem Badeunfall im Werdersee in der Nähe der Karl-Carstens-Brücke. In Mecklenburg-Vorpommern starb ein 78-jähriger Mann aus dem Land Brandenburg bei einem Badeunfall an einem Strand bei Lobbe/Middelhagen. Ein 57-jähriger Urlauber aus Baden-Württemberg ertrank am Strand von Mönkebude im Landkreis Vorpommern-Greifswald.