Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wahrscheinlich wird von der Öffentlichkeit zurzeit stärker wahrgenommen, dass in Italien der Start des Fußball-Spielbetriebs in der dritten Liga (Serie C) verschoben werden muss, als das für heute geplante Treffen von führenden Politikern, die über den Haushalt beraten wollen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...