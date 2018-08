Mainz (ots) -



"Terra X: Der große Bluff" erzählt am Sonntag, 12. August 2018, 19.30 Uhr, im ZDF Geschichten von großen Verführern und erforscht die Regeln, nach denen ihre Schwindeleien funktionierten: Sie erspüren die Sehnsüchte und Träume ihrer Mitmenschen und bieten diesen genau das, was sie sich wünschen.



Unglaublich, aber wahr: Der Schotte Gregor MacGregor ging 1820 mit dem paradiesischen Land "Poyais", das in der Realität nicht existiert, in Europa hausieren und erschwindelte von gutgläubigen Auswanderwilligen ein Vermögen. "Terra X" recherchiert in Schottland beim MacGregor-Clan, wo der Vorfahr bis heute einen zweifelhaften Ruf genießt.



Auch der Bluff des Ungarn Victor Lustig ist filmreif: Lustig verkaufte 1925 den Eiffelturm an einen Pariser Schrotthändler. Gezielt suchte er sich sein Opfer aus, schmeichelte sich ein, hörte ihm zu - bis es ihm vertraute. Auf den Betrug hereingefallen zu sein war Lustigs Opfern so peinlich, dass keiner ihn anzeigte. "Terra X" begibt sich auf die Spur des Betrügers und fragt, was es mit seinem Manifest "Zehn Gebote für den Meisterbetrüger" auf sich hat.



Die Furcht der Opfer vor Hohn und Gelächter war es auch, die den Goldmacher Franz Tausend in der Weimarer Republik groß machte: Er verdiente Millionen mit der angeblichen Verwandlung von gewöhnlichem Metall in edles Gold.



Die russisch-amerikanische Journalistin und Bestsellerautorin Maria Konnikova kommentiert in dieser "Terra X"-Dokumentation die grandiosen Betrügereien und verrät, warum Betrug zum Wesen des Menschen gehört.



