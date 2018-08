Der Bund hat von seinem Kredit an die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin bisher knapp die Hälfte zurückgezahlt bekommen. Der Rückzahlungsstand liege bei 74,4 Millionen Euro, sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums am Mittwoch in Berlin. Der Bund hatte Air Berlin vor einem Jahr ein Darlehen über 150 Millionen Euro gewährt. Das Geld hatte Air Berlin im vergangenen Herbst zunächst noch in der Luft gehalten und so den Verkauf ermöglicht. Was am Ende insgesamt an den Bund zurückgezahlt werde, könne noch nicht gesagt werden, erklärte die Ministeriumssprecherin. Dies hänge vom weiteren Verlauf der Verwertung ab./hoe/DP/she

