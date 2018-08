Basel (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100001185 -



Spannende Berufe der Detailhandelsbranche sowie eine

professionelle und persönliche Betreuung machen Manor zu einem

gefragten Ausbildungsbetrieb. Insgesamt bildet die Warenhauskette

rund 380 Lernende in sechs Lehrberufen aus - 142 von ihnen haben im

August ihre Ausbildung in den Warenhäusern, Verteilzentralen und am

Hauptsitz von Manor begonnen.



Während der Ausbildung in den Berufen Detailhandelsfachfrau/-mann,

Detailhandelsassistent/in, Polydesigner/in 3D, Kauffrau/-mann,

Logistiker/in, Systemgastronomiefachfrau/-fachmann und

Informatiker/in bietet Manor vielfältige und abwechslungsreiche

Aufgaben und Lernziele, die mit der Vielfalt der Sortimente und dem

intensiven Kundenkontakt entstehen.



«Die Berufslehre hat bei Manor einen sehr hohen Stellenwert», sagt

Renate Wunderlin, Verantwortliche für die Berufsausbildung bei Manor.

«Viele Mitarbeitende und Führungskräfte haben in unserem Unternehmen

eine Grundbildung absolviert, in der Praxis und mit gezielten

Weiterbildungen ein fundiertes Fachwissen erworben und die Manor

Prozesse mit- und weiterentwickelt. Darauf sind wir sehr stolz.» Oft

bleiben diese Mitarbeitenden Manor über Jahre hinweg treu und bilden

selber Lernende aus.



«Unsere Youngstars sind unser Fundament und unsere Zukunft.

Deshalb ist die Grundbildung in der Manor Strategie fest verankert»,

bestätigt Lorenzo Plumettaz, Chief Human Resources Officer bei Manor.

«Unser Unternehmen bietet spannende berufliche Perspektiven und die

Berufsausbildung ist somit zukunftsweisend für beide Seiten.»



Um den Lernenden einen optimalen Einstieg ins Berufsleben zu

ermöglichen, setzt Manor auf eine professionelle und persönliche

Betreuung, die sie in die Lage versetzt, rasch selbst Verantwortung

zu übernehmen. Die hohe Qualität der Grundbildung wird neben der

Erfolgsquote von gegen einhundert Prozent auch durch interne Umfragen

bestätigt: Rund 90 Prozent der Lernenden würden die Lehre wieder bei

Manor machen.



Fotodownload: http://ots.ch/GcxXiV



Originaltext: Manor AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100001185

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100001185.rss2



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



Manor AG

Corporate Communications

Tel.: +41 61 694 22 22

media@manor.ch

manor.ch