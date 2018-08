BERLIN (Dow Jones)--Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan wird im Rahmen seines Staatsbesuchs in Deutschland Ende September auch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammentreffen. Das bestätigte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin.

Details etwa zu Gesprächsthemen nannte Demmer nicht. Demmer konnte auch nicht beantworten, ob Erdogan einen großen öffentlichen Auftritt in Deutschland plant. Erdogan kommt am 28. und 29. September auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem Staatsbesuch nach Berlin.

