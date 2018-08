Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch im Kurs leicht gestiegen. Gegen Mittag stieg der richtungweisende Euro-Bund-Future um 0,06 Prozent auf 162,12 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ging im Gegenzug leicht auf 0,40 Prozent zurück. In den meisten anderen Euroländern verlief die Entwicklung am Rentenmarkt ähnlich.

Deutlichere Kursgewinne gab es in Italien. Entsprechend fielen die Risikoaufschläge italienischer gegenüber deutschen Anleihen zurück. Am Markt wurde zum einen auf ein Zeitungsinterview von Finanzminister Giovanni Tria verwiesen. Zudem wurden Äußerungen von Premierminister Giuseppe Conte als Grund für die Entspannung genannt.

Finanzminister Tria sagte, die Ausgabenpläne der Regierung würden die Verpflichtung Italiens zur Schuldenreduzierung nicht gefährden. Conte versprach einen "ernsthaften, entschlossenen und mutigen" Haushaltsentwurf sowie ein "realistisches" Regierungsprogramm. Italien steht an den Finanzmärkten derzeit verstärkt unter Beobachtung, weil die Vorhaben der neuen Rechts-Links-Regierung teuer sind und Italien bereits hoch verschuldet ist.

Konjunkturdaten stehen zur Wochenmitte so gut wie keine auf dem Programm. In den USA tritt der regionale Notenbankchef von Richmond im US-Bundesstaat Virginia, Thomas Barkin, in Erscheinung./bgf/jkr/fba

