Nach dem Anstieg der zurückliegenden Tage dürften die US-Börsen zur Wochenmitte eine Pause einlegen. Der Future auf den S&P-500 tendiert vorbörslich kaum verändert. Die Anleger müssten wohl erst einmal die jüngste Entwicklung im Zollstreit verarbeiten, vermuten Händler.

Am Dienstag hat die US-Regierung beschlossen, ab dem 23. August Strafzölle von 25 Prozent auf weitere chinesische Güter im Wert von 16 Milliarden Dollar zu erheben. Insgesamt fallen dann Strafzölle für 279 chinesische Güter im Gesamtwert von 50 Milliarden Dollar an. Washington hatte bereits vor einem Monat Strafzölle auf chinesische Importe in Wert von 34 Milliarden Dollar verhängt. Die nun für den 23. August angekündigten Zölle auf weitere Güter hatte die US-Regierung zunächst ausgesetzt, nachdem US-Unternehmen Bedenken geäußert hatten.

China hat nun seinerseits Zölle auf US-Waren im vergleichbaren Wert angekündigt. Der chinesische Handelsbilanzüberschuss hat sich derweil im Juli überraschend deutlich verringert. Auch der Überschuss im Handel mit den USA ging zurück, hatte allerdings im Monat davor auf einem Rekordhoch gelegen.

Wichtige Konjunkturdaten sind für den Mittwoch nicht angekündigt. Allerdings sind noch einige Unternehmensbilanzen zu verarbeiten. So hat am Dienstag nach Börsenschluss Disney Zahlen vorgelegt, die hinter den Erwartungen des Marktes zurückblieben. Die Aktie verliert vorbörslich etwa 1 Prozent.

Auch Snap hat schlechter abgeschnitten als erwartet. Die Aktie legt dennoch um 1,8 Prozent zu, nachdem bekannt wurde, dass der saudi-arabische Investor Prinz al-Waleed bin Talal bei dem Instant-Messaging-Dienst eingestiegen ist.

Die Aktien der Pizzakette Papa John's werden vorbörslich noch nicht gehandelt, haben im nachbörslichen Geschäft am Dienstag aber über 10 Prozent verloren. Das Unternehmen hatte mit dem Quartalsbericht die Erwartungen verfehlt und überdies die Jahresprognose heruntergenommen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2018 06:30 ET (10:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.