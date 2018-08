Die Produktion der Solardächer in Teslas Gigawattfertigung in Buffalo läuft derzeit noch nicht nach Plan. Zum einen gebe es Probleme mit den Produktionslinien, zum anderen sei Tesla-CEO Elon Musk mit der Ästhetik der Solardachziegel unzufrieden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch unter Berufung auf acht derzeitige und ehemalige Mitarbeiter.Die Fabrik im US-Bundesstaat New York hat Tesla gemeinsam mit Technologiepartner Panasonic gebaut und im vergangenen Jahr eröffnet. Dabei flossen staatliche Beihilfen in Höhe von 750 Millionen US-Dollar. Tesla gab im Gegenzug einige Zusagen ...

