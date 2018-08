Trump droht Länder, die mit dem Iran Handel treiben, ebenfalls mit Sanktionen zu belegen. Bei der Türkei wirken diese Drohungen offenbar nicht.

Die Türkei will trotz der US-Sanktionen weiter Erdgas aus dem Iran importieren. Energieminister Fatih Donmez sagte am Mittwoch, man halte an dem mit Teheran vereinbarten langfristigen Handelsvertrag fest. Dieser sehe die die Lieferung von 9,5 Milliarden Kubikmetern Gas vor und laufe noch bis 2026.

Am Dienstag waren die von US-Präsident Donald Trump verhängten neuen Sanktionen gegen das islamistisch regierte Land in Kraft getreten.

Trump ...

Den vollständigen Artikel lesen ...