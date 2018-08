Linz (www.anleihencheck.de) - Anders als erwartet ist es am Montag in Rumänien gekommen, denn die Nationalbank hat entgegen aller Erwartungen die Zinsen nicht erhöht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sie habe die Leitzinsen unverändert bei 2,50 Prozent belassen. Argumentiert habe sie den Schritt damit, dass sie für die Zukunft mit weniger Preisdruck rechne. Derzeit liege die Inflation in Rumänien bei 5,40 Prozent. Der Leu habe daraufhin gegenüber dem Euro um ein Prozent nachgegeben und stehe jetzt bei 4,6450. (08.08.2018/alc/a/a) ...

