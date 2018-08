Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Marktindices sind von Natur aus ineffizient, so Josh Lohmeier, Head of North American Investment Grade Credit bei Aviva InvestorsDiese Tatsache stelle Fondsmanager, die sich zum Vergleich von Performance und Risiken zu stark auf Benchmarks verlassen würden, vor ein Problem. Als Vermögensverwalter unterstützen wir Kunden, bestimmte Investmentziele zu erreichen, indem wir erwartete Ergebnisse und Renditen liefern, so die Experten von Aviva Investors. Diese Ergebnisse seien nicht unbedingt an einen Vergleichsindex gebunden. Trotzdem seien Benchmarks eine nützliche Messlatte, um den Erfolg von Fondsmanagern ablesen zu können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...