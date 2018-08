Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Europäische Unternehmensanleihen tendierten im Juli leicht ins Plus und legten auf Indexebene (ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index, ER00) um 0,2 Prozent zu, so die Experten von Union Investment.Die Risikoprämien (Asset Swap Spreads) hätten sich zunächst auf ein Jahreshoch von 72 Basispunkten ausgeweitet, seien dann im folgenden Handel aber um sieben auf 64 Basispunkte zurückgefallen. Die zuvor bestimmenden Marktthemen wie der Handelsstreit oder die politische Lage in Italien seien zusehends in den Hintergrund geraten. Dominierend hätten die insgesamt positive Berichtssaison der Unternehmen und ein geringes Angebot an Neuemissionen gewirkt. ...

