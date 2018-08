Mainz (ots) -



Auch im aktuellen Hitze-Sommer ist es nicht anders: Millionen Camper lieben die Nähe zur Natur und das Gemeinschaftserlebnis. Die "ZDF.reportage" begleitet am Sonntag, 12. August 2018, 18.00 Uhr, in "Camper aus Leidenschaft - Von der Freiheit auf Rädern" unterschiedliche Gäste auf deutschen Campingplätzen.



Für Alice und Florian B. aus Nordrhein-Westfalen geht es mit ihren Kindern Sam und Emily im Wohnmobil an die Ostsee. Camping ist absolutes Neuland für die junge Familie. Eine Woche haben sie sich erst einmal vorgenommen, um die Welt des Campens für sich zu entdecken.



Andere haben das bereits getan: Die Stammgäste vom "Südsee-Camp" in der Lüneburger Heide sind seit Jahren eine eingeschworene Gemeinschaft. Für die Camping-Truppe aus Hannover ist die Sache klar: "Wir sind Camper aus Leidenschaft!" Seit 20 Jahren fährt die Gruppe bereits mit Familie und Freunden zum "Südsee-Camp". Dieses Jahr sind sie mit rund 20 Personen auf ihrem Stammplatz und genießen die vertrauten Annehmlichkeiten: einen eigenen Badesee mit weißem Sandstrand, ein Schwimmbad und viele Freizeitmöglichkeiten.



Auch für Werner und Irmgard R. in Prerow am Ostseestrand ist die Sache klar: Seit über 40 Jahren verbringen die beiden 68-Jährigen ihre Urlaube am liebsten mit Camping - und dazu gehört für sie Nacktheit. FKK, in der DDR damals ein regelrechter Trend, empfinden sie auch heute noch als ihre "Freiheit". Doch so unbeschwert wie früher können sie sich längst nicht mehr nackt am Strand aufhalten. Immer wieder verirren sich bekleidete Touristen in "ihren" Bereich und reagieren mit Unverständnis auf die FKKler.



