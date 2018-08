Mit Abstand größter Gewinner in einem insgesamt leicht positiven DAX war am Dienstag die Aktie der Deutschen Post. Das Papier konnte mehr als 4 Prozent zulegen. Hintergrund sind die vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal. Diese lagen insgesamt im Rahmen der Erwartungen, wussten also weder positiv noch negativ zu überraschen. Doch die Tatsache, dass die im Juni gekappte Gewinnprognose bestätigt und nicht ein weiteres Mal nach unten korrigiert wurde, hat die Anleger dem Anschein nach bereits zufrieden ... (Alexander Hirschler)

