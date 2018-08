Hamburg (ots) - Acht Monate nach dem Liebes-Aus mit Fußballer Umut Kekilli ist Natascha Ochsenknecht, Ex-Frau von Schauspieler Uwe Ochsenknecht, frisch verliebt in einen Kameramann. In GALA (Heft 33/2018, ab morgen im Handel) kündigt die 53-Jährige diese Woche an: "Ich werde irgendwann noch mal heiraten! Auf jeden Fall."



