Zieht Tesla sich von den Finanzmärkten zurück? Tweets von Konzernchef Elon Musk legen genau das nah. Für Anleger gibt es im Fall der Fälle viel zu beachten.

Elon Musk sorgt für einen turbulenten Börsenhandel. Mit mehreren Tweets legte der Tesla-Firmengründer und -chef seine Pläne dar, den Elektroautobauer zu einem Privatunternehmen zu machen. Er erwäge, Tesla zu einem Preis von 420 Dollar je Aktie (361 Euro) von der Börse zu nehmen, schrieb Musk zunächst. "Die Finanzierung ist gesichert." Aktionäre müssten einen solchen Schritt jedoch genehmigen.

Der Aktienkurs stieg in den USA um zehn Prozent und wurde vom Handel ausgesetzt. In Europa notiert der Kurs derzeit ebenfalls um rund zehn Prozent höher bei 325 Euro. Klar ist: Diese Kursrally hat sich auch für Musk selbst gelohnt. Er ist mit rund 20 Prozent der größte Investor seiner Firma. Die wichtigsten Punkte in der Übersicht.

Kann Elon Musk Tesla einfach so von der Börse nehmen?

Theoretisch ist das möglich. Praktisch dürfte es jedoch schwierig werden. Die Aktionäre müssten einem Delisting zunächst einmal zustimmen. 75 Prozent der Tesla-Aktien befinden sich im Streubesitz. Willigen die Anteilseigner ein, verzichten sie womöglich auf ihre Mitbestimmungsrechte. Zudem hätten sie die Gelegenheit ihre Aktien zurückzugeben - das würde für Tesla sehr teuer. Müsste Musks Unternehmen sämtliche in Streubesitz befindlichen Aktien zum angepeilte Preis von 420 Dollar aufkaufen, würden dafür 53 Milliarden Dollar fällig.

Wer könnten mögliche Partner des Delistings sein?

Dass dieser Schritt sehr kostspielig werden könnte, scheint auch Elon Musk bewusst zu sein. In einem Blog-Post, in dem er seine Beweggründe erläutert, schreibt er , er hoffe, dass alle Aktionäre Tesla treu blieben - und sich nicht ausbezahlen lassen. Das halten Analysten für unwahrscheinlich. Ähnlich wie bei Musks Raketen-Unternehmen SpaceX sollen Anteilshaber entsprechend halbjährlich die Möglichkeit haben, aussteigen zu können.

Fraglich ist ohnehin, wer Musk bei seinem Vorhaben unterstützen soll. Tesla sitzt auf elf Milliarden Dollar Schulden, schreibt Verluste und bei Rating-Agenturen liegt der Elektroautokonzern schon seit längerem im Nicht-Investment-Grade-Bereich.

Eine zumindest theoretische Alternative zu Kapital der Investmentbanken könnten Private-Equity-Partner oder Staatsfonds sein. So hat zuletzt der saudische Staatsfonds "Public Investment Fund" einen knapp fünf Prozent schweren Anteil erworben. Konkrete Ansagen, wer Tesla in dieser Sache beistehen könnte, bleibt Musk zunächst schuldig.

Gibt es vergleichbare Fälle?

Das bislang größte Delisting stemmte der texanische Energiekonzern TXU im Jahr 2007. Das Volumen der Transaktion lag damals bei 45 Millionen Dollar, die unter anderem Private Equity-Unternehmen wie KKR aufbrachten. Eine Erfolgsgeschichte ist das Beispiel nicht: Der Konzern meldete 2014 Insolvenz an.

Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Nicht wenige Analysten sehen in der aktuellen Lage eine gute Ausstiegsgelegenheit. Nach Musks Twitter-Ankündigung stieg die Tesla-Aktie um gut elf Prozent auf knapp 380 Dollar. "Für Zweifler an Musks strategischen Zielen könnte dies ein guter Zeitpunkt sein, um Gewinne ...

