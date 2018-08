Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.860,00 +0,01% +5,36% Euro-Stoxx-50 3.507,48 +0,09% +0,10% Stoxx-50 3.149,38 -0,10% -0,90% DAX 12.696,98 +0,39% -1,71% FTSE 7.778,77 +0,78% +0,40% CAC 5.524,53 +0,06% +3,99% Nikkei-225 22.644,31 -0,08% -0,53% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,09 +7

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,83 69,17 -0,5% -0,34 +16,5% Brent/ICE 74,28 74,65 -0,5% -0,37 +15,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.210,83 1.211,02 -0,0% -0,19 -7,1% Silber (Spot) 15,35 15,38 -0,2% -0,03 -9,3% Platin (Spot) 826,65 829,75 -0,4% -3,10 -11,1% Kupfer-Future 2,74 2,75 -0,4% -0,01 -17,9%

Die Ölpreise geben am Mittwochmittag etwas nach. Die Akteure am Ölmarkt warten auf die wöchentlichen Lagerbestandsdaten der US-Regierung. Die am Vorabend veröffentlichten Daten des Branchenverbands API haben einen Rückgang der Rohölbestände gezeigt, aber auch einen Anstieg der Benzinvorräte.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem Anstieg der zurückliegenden Tage dürften die US-Börsen zur Wochenmitte eine Pause einlegen. Die Anleger müssten wohl erst einmal die jüngste Entwicklung im Zollstreit verarbeiten, vermuten Händler.

Am Dienstag hat die US-Regierung beschlossen, ab dem 23. August Strafzölle von 25 Prozent auf weitere chinesische Güter im Wert von 16 Milliarden Dollar zu erheben. China hat nun seinerseits Zölle auf US-Waren im vergleichbaren Wert angekündigt. Der chinesische Handelsbilanzüberschuss hat sich derweil im Juli überraschend deutlich verringert. Auch der Überschuss im Handel mit den USA ging zurück, hatte allerdings im Monat davor auf einem Rekordhoch gelegen.

Wichtige Konjunkturdaten sind für den Mittwoch nicht angekündigt. Allerdings sind noch einige Unternehmensbilanzen zu verarbeiten. So hat am Dienstag nach Börsenschluss Disney Zahlen vorgelegt, die hinter den Erwartungen des Marktes zurückblieben. Die Aktie verliert vorbörslich etwa 1 Prozent.

Auch Snap hat schlechter abgeschnitten als erwartet. Die Aktie legt dennoch um 1,8 Prozent zu, nachdem bekannt wurde, dass der saudi-arabische Investor Prinz al-Waleed bin Talal bei dem Instant-Messaging-Dienst eingestiegen ist.

Die Aktien der Pizzakette Papa John's werden vorbörslich noch nicht gehandelt, haben im nachbörslichen Geschäft am Dienstag aber über 10 Prozent verloren. Das Unternehmen hatte mit dem Quartalsbericht die Erwartungen verfehlt und überdies die Jahresprognose heruntergenommen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

18:15 DE/Freenet AG, Ergebnis 2Q

23:00 US/Liberty Global Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Weiter wenig bewegt zeigen sich Europas Börsen am Mittwochmittag. Im Handel sieht man derzeit wenig Kurspotenzial - weder nach oben noch nach unten. Im Fokus steht weiter die Berichtssaison, die zwar bei Einzelaktien, nicht aber an den Gesamtmärkten Akzente setzt. Bei Versorger Eon (-1,3 Prozent) werden trotz guter Geschäftszahlen Gewinne mitgenommen. Für Zurückhaltung sorgt auch, dass sich Eon mit den erwarteten Aussagen über eine eventuelle Erhöhung des Angebots für Innogy bislang bedeckt hält. Bei Munich Re (-3,1 Prozent) bemängeln Beobachter die überraschend schlechte Schaden-Kosten-Quote. Fraport (-4,8 Prozent) hat auf der Ertragsseite leicht enttäuscht. Dagegen schein Tom Tailor (+7,6 Prozent) die Trendwende gelungen zu sein. Nach guten Geschäftszahlen für das zweite Quartal geht es für die Aktie des finnischen Reifenherstellers Nokian um 1,1 Prozent nach oben.Die niederländische Bank ABN Amro (+3 Prozent) überzeugte vor allem beim Gewinn. Abgestraft werden weiterhin negative Ausblicke, etwa von Ahold Delhaize (-1,6 Prozent). Novo Nordisk verlieren 5 Prozent. Der auf Diabetesmittel spezialisierte Pharmahersteller muss mit Preisdruck auf dem wichtigsten Markt USA kämpfen. Auch der weltgrößte Rohstoffhändler Glencore hat Anleger mit den Geschäftsdaten nicht ganz überzeugt. Trotz eines Gewinnsprungs von 13 Prozent im ersten Halbjahr geben die Aktien 0,3 Prozent nach. Lanxess (+4,8 Prozent) profitieren vom Verkauf des Anteils am Gemeinschaftsunternehmen Arlanxeo mit Aramco.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.28 Uhr Di, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1595 -0,01% 1,1613 1,1595 -3,5% EUR/JPY 128,75 -0,32% 129,11 128,92 -4,8% EUR/CHF 1,1551 0,0% 1,1551 1,1535 -1,4% EUR/GBP 0,9014 +0,56% 0,8974 0,8950 +1,4% USD/JPY 111,05 -0,30% 111,19 111,18 -1,4% GBP/USD 1,2864 -0,57% 1,2939 1,2955 -4,8% Bitcoin BTC/USD 6.515,59 -3,8% 6.554,76 7.117,21 -52,3%

Der Euro zeigt sich am Mittwoch zum Dollar wenig verändert. Das britische Pfund gibt jedoch auf breiter Front deutlich nach. Hinter der Kursschwäche steckt laut Marktteilnehmern die Sorge, dass Großbritannien ohne vertragliche Vereinbarung, in einem sogenannten harten Brexit, 2019 aus der EU ausscheidet. "Die Politik gibt übergeordnet die Richtung für das Sterling vor", sagt Jane Foley, Währungsstrategin bei der Rabobank. Die Anleger würden umgetrieben von der immer knapperen Zeit, die Großbritannien noch bleibe, einer Einigung vor dem 29. März 2019 zuzustimmen. Die Zinserhöhung durch die Bank of England aus der Vorwoche bietet dem Pfund in diesem Umfeld keine Unterstützung.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen Börsenplätzen hat sich die Stimmung am Mittwoch etwas abgekühlt. Hatten zunächst die positiven Vorzeichen überwogen, so kam später wieder mehr Skepsis auf. Als belastender Faktor in Schanghai wirkte weiter die verschärfte Lage im Handelskonflikt mit den USA. Der chinesische Handelsbilanzüberschuss lag unter den Erwartungen, doch legten Exporte und vor allem Importe mehr zu als erwartet. Die US-Strafzölle dürften erst im vierten Quartal eine größere Rolle spielen, vermutete Betty Wang von ANZ. Neben den Energiewerten zeigten sich auch Logistik-Aktien in Schanghai fester, nachdem ein staatliches E-Commerce-Pilotprogramm in 22 Städten verabschiedet worden war. In Hongkong stand eine Reihe von Börsengängen im Blick. Unter den neuen Aktien notierten China Tower in der Nähe ihres Ausgabepreises, Teilnehmer sprachen von einem "langweiligen" IPO. Dagegen ging es mit Beigene 3,2 Prozent abwärts. Die Investoren in Hongkong seien bei Biotechnologiewerten vorsichtig, nachdem kürzlich erst das Börsendebüt von Ascletis enttäuscht hatte, hieß es. Die Aktien des U-Bahn-Betreibers MTR fielen um 2,8 Prozent, nachdem das Management wegen eines Bauskandals ausgetauscht worden war. In Taiwan erholten sich Taiwan Semiconductor um 2,5 Prozent. Sie waren zu Wochenbeginn unter Druck geraten, weil ein Computervirus am Wochenende Fertigungsstätten lahmgelegt hatte. Für Softbank ging es in Tokio um 4,8 Prozent aufwärts, der Beteiligungskonzern will in die Lieferservice-Sparte von Alibaba investieren.

CREDIT

Die wirklichen Motive der Marktteilnehmer würden beim Blick auf die derzeit kaum bewegten Risikoversicherungen gegen den Ausfall europäischer Anleihen kaum sichtbar, heißt es am Mittwoch im Handel. Denn die geringe Liquidität an den sommerlichen Märkten angesichts des Risikos einer plötzlichen Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China sei "ein Minenfeld" für Anleger, heißt es.

Dies habe auch zu einem radikal veränderten Bewusstsein unter institutionellen Anlegern geführt, betonen die Analysten von Bank of America-Merrill Lynch: Wie ihre August-Umfrage unter Investoren am Kreditmarkt zeigt, hat innerhalb von nur zwei Monaten die Angst vor einem "Liquidity Event" die Befürchtung einer Blase am Kreditmarkt abgelöst. Die Furcht vor einer Flucht von Anlagekapital angesichts des weniger synchron werdenden globalen Wirtschaftswachstums sei hoch.

Das Thema sei nun zum ersten Mal seit drei Jahren wieder aufgekommen. Als Zeichen dafür werde die steigende Zahl von "Korrekturen" an allen Finanzmärkten in diesem Jahr gesehen. Daher drehe sich die Frage derzeit weniger um Handelskriege, sondern eher darum, ob es in der Zukunft zu einem gleichzeitigen Ausstieg der Investoren aus dem Kreditmarkt kommen könnte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Ryanair-Piloten beginnen Streik am Freitag

Die in Deutschland stationierten Piloten des Billigfliegers Ryanair werden am Freitag in einen 24-stündigen Streik treten. Der Ausstand werde am Freitagmorgen um 3.01 Uhr beginnen und am Samstagmorgen um 2.59 Uhr enden, teilte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit mit. Betroffen seien alle Ryanair-Verbindungen aus Deutschland heraus.

Munich Re kommt beim Stellenabbau in München voran

